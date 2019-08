Facebook

© GEPA pictures

Zwei Gegentore in vier Spielen: Ein Wert, der nicht schlecht klingt. Auch in der Saison 1998/99 kassierte der SK Sturm in den ersten vier Runden lediglich zwei Gegentreffer. Der kleine Unterschied zum aktuellen Spieljahr: Damals hielt man mit drei Siegen und einem Unentschieden bei zehn Zählern. Am Ende der Spielzeit 98/99 durfte man den Meisterteller in die Höhe stemmen. Derzeit halten die Schwarz-Weißen bei sechs Punkten. Die defensiven Darbietungen passen, im Spiel nach vorne haben die Grazer aber noch viel Luft nach oben. Kaum ein Zuschauer möchte Spielhälften wie zuletzt gegen Rapid sehen, in denen ihre Mannschaft keinen einzigen Torschuss zustande bringt. Das muss schon heute in der Heimpartie gegen Aufsteiger WSG Tirol anders werden. Denn auch, wenn die Tiroler passabel in die Bundesliga gestartet sind, fällt dem SK Sturm die Favoritenrolle zu. So sieht es auch Trainer Nestor El Maestro: "Wir wissen um die Stärken von Tirol. Wir wissen aber auch: Wir sind Sturm Graz." Das Wort "Pflichtsieg" wird vermieden, schwingt in der Klarheit der Aussage aber durch.