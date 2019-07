Beim 3:0-Sieg über St. Pölten erzielte Jakob Jantscher zwei Treffer. Mit dem gewonnen Selbstvertrauen sagt der 30-Jährige den Norwegern jetzt schon den Kampf an.

Jakob Jantscher © GEPA pictures

Jakob Jantscher feierte Jänner 2018 sein Comeback beim SK Sturm. Aufgrund einer Verletzung im August 2018 brauchte der 30-Jährige lange zeit, um wieder fit zu werden. Das Syndesmoseband war gerissen und musste operiert werden. Nun ist der Grazer wieder da, zeigte zum Bundesliga-Auftakt gegen St. Pölten was er noch imstande zu leisten ist. Er steuerte zwei Tore beim 3:0-Sieg über St. Pölten bei. In der ersten Cup-Runde in Anif lieferte er drei Vorlagen. Die Form stimmt.