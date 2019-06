Facebook

Christian Jauk, Rman Mählich, Ernst Wustinger, Günter Kreissl (von links) © APA/ERWIN SCHERIAU

Die Saison ist vorbei, die Krise beim SK Sturm hält an. Der Vorstand hat in der Lenkungsausschusssitzung am Dienstag die Freistellung von Trainer Roman Mählich beschlossen, nach Vorschlag von Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl. Es muss also wieder der Trainer gehen – Mählich folgt Heiko Vogel in den "Urlaub". Mählich selbst musste von sich aus nachfragen, welche Entscheidung im Lenkungsausschuss gefallen ist. Man hätte es ihm gestern nicht mitgeteilt. Ein klarer Schnitt sieht anders aus. Eigentlich wollte der Klub die Entscheidung bis Donnerstag geheim halten.