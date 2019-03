Facebook

Ein Sieg in Salzburg, Rapid verliert in Mattersburg und Hartberg gewinnt nicht gegen den WAC. Mit diesen Resultaten wäre der SK Sturm eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs fix für die Meistergruppe qualifiziert. Ein Sieg in Salzburg? Wohl nur die allergrößten Optimisten glauben an drei Punkte in der Festspielstadt. Zum einen, weil die "Bullen" trotz der Europa-League-Niederlage zu den stärksten Mannschaften in Europa zählen. Und zum anderen, weil Sturm aktuell sicher nicht zu den Top drei in Österreich gehört. Und ob der aktuelle Zustand für die Top sechs reicht, wird sich weisen.

Trainer und Mannschaft sind sich der Situation bewusst, üben sich dennoch in Optimismus. "Wir werden uns sicher nicht ergeben. Ich bin überzeugt, dass wir bestehen können, wenn wir eine Top-Leistung bieten", sagt Sturm-Trainer Roman Mählich. Seine Kader-Findung vor jedem Spiel laufe nicht nach der Geburtsurkunde, sondern nach seinen Eindrücken in der Vorbereitung sowie der Trainingswoche vor der Begegnung. Man darf also gespannt sein, wer sich in Salzburg auf der Tribüne findet.

Alle jene, die zum Einsatz kommen, werden nach Ansicht von Mählich "ganz sicher alles geben. Von der Einstellung her konnte ich meiner Mannschaft bisher noch nichts vorwerfen, auch nicht gegen den LASK. Wir wollen, konnten aber nicht", sagte der Sturm-Trainer. Ist also zu hoffen, dass bei den Grazern das Wollen und das Können heute besser harmonieren als zuletzt beim 0:3 gegen den LASK.

Das Duell in Zahlen

0 Siege in drei Duellen mit Salzburg holte der SK Sturm, wenn Oliver Drachta als Unparteiischer eingesetzt wurde. Graz kassierte zwei Niederlagen, ein Spiel endete unentschieden.

2 Niederlagen in Folge kassierte Salzburg zuletzt im April 2018. Einem 2:4 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Lazio Rom folgte ein 0:1 gegen den LASK.

4 Duelle in Folge verlor Sturm gegen Salzburg – das gibt es erstmals seit September 1993. Damals kassierte Sturm sogar sechs Niederlagen in Serie.

5 Spiele fehlte Anastasios Avlonitis dem SK Sturm in den bisherigen 20 Runden. In Abwesenheit des griechischen Innenverteidigers konnten die

Grazer kein einziges Spiel für sich entscheiden.

5 Tore und drei Vorlagen steuerte Peter Zulj in 17 Spielen für Sturm bei. Damit führt er die Scorerwertung der Grazer noch immer an. Platz zwei hält übrigens Lukas Grozurek mit vier Toren und zwei Vorlagen.

57 Pflicht-Heimspiele sind die Salzburger bereits ungeschlagen. Das ist

Rekord in der österreichischen Bundesliga.

100 Pflichtspiele wird Marco Rose heute als Salzburg-Trainer haben, wenn die Begegnung mit dem SK Sturm abgepfiffen wird.

