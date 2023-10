Die von Ex-Austria-Kapitän Markus Suttner vorgenommene Ziehung des ÖFB-Cup-Achtelfinales hätte aus Grazer Sicht kaum besser laufen können. Es kommt zum nächsten Grazer Derby. Matthias Dielacher, Vize-Obmann der Rotjacken, war zufrieden: "Wir freuen uns natürlich! Morgen reden wir intern, dann mit Sturm, dann mit der Veranstaltungsbehörde. Wir haben aus dem Vorjahr Erfahrungswerte und wissen, was gut gelaufen ist und was nicht."

Auch Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker konnte mit dem Los gut leben: "Wir wollen im Cup überwintern, also müssen wir auch die Hürde GAK nehmen. Und man muss sagen, dass der GAK eine tolle Entwicklung genommen hat und in der Zweiten Liga das Maß aller Dinge ist. Letztes Jahr war es ein hitziges Spiel mit einer tollen Atmosphäre, es ist ein schönes Los für die Fans. Organisatorisch werden sich die Vereine wohl austauschen. Denn die Zusammenarbeit ist in letzter Zeit sehr gut."

Auf den TSV Hartberg wartet eine schwierige Aufgabe: Serienmeister Salzburg kommt in die Oststeiermark. Die Achtelfinal-Spiele finden von 31. Oktober bis 2. November statt. Die genauen Termine werden zeitnah bekannt gegeben.