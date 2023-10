Die von Ex-Austria-Kapitän Markus Suttner vorgenommene Ziehung des ÖFB-Cup-Achtelfinales hätte aus Grazer Sicht kaum besser laufen können. Es kommt zum nächsten Grazer Derby. Nun wurde auch der Spieltermin fixiert: Am Donnerstag, den 2. November, kommt es um 20.30 Uhr zum abschließenden Duell in der Runde der letzten 16 Teams. Um das zu ermöglichen, wurde das Zweitliga-Duell zwischen dem GAK und Stripfing, das ursprünglich für den 4. November angesetzt war, auf Sonntag, den 5. November (12.30 Uhr) verschoben. Hartberg empfängt am Tag zuvor Salzburg (18 Uhr), parallel dazu gastiert der LASK in Kapfenberg. Der DSV Leoben eröffnet bereits am Dienstag, den 31. Oktober, die Cup-Woche gegen den WAC (19 Uhr).

Matthias Dielacher, Vize-Obmann der Rotjacken, war mit der Auslosung zufrieden: "Wir freuen uns natürlich! Zunächst reden wir intern, dann mit Sturm, dann mit der Veranstaltungsbehörde. Wir haben aus dem Vorjahr Erfahrungswerte und wissen, was gut gelaufen ist und was nicht."

Auch Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker konnte mit dem Los gut leben: "Wir wollen im Cup überwintern, also müssen wir auch die Hürde GAK nehmen. Und man muss sagen, dass der GAK eine tolle Entwicklung genommen hat und in der Zweiten Liga das Maß aller Dinge ist. Letztes Jahr war es ein hitziges Spiel mit einer tollen Atmosphäre, es ist ein schönes Los für die Fans. Organisatorisch werden sich die Vereine wohl austauschen. Denn die Zusammenarbeit ist in letzter Zeit sehr gut."