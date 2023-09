Ausgleich für Salzburg - Konate trifft per Elfmeter

Live. Otar Kiteishvili (53.) und Manprit Sarkaria (63.) drehen mit ihren Toren die Partie, nachdem Samson Baidoo die Salzburger in der 40. Minute in Front brachte. Nun glich Karim Konate (73.) per Elfmeter aus - 2:2.