Die so gern heraufbeschworene Fußballeuphorie war in Linz nicht zu erkennen. Nur 13.200 Zuseher kamen zum Testspiel des österreichischen Fußballnationalteams gegen Moldau und verabschiedeten die Akteure mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine. Das 1:1 gegen die Nummer 164 der Welt sorgte für keine unvergesslichen Momente. Gerade einmal zwei Schüsse auf das Tor standen am Ende auf der Habenseite der rot-weiß-roten Equipe.