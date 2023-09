Die Frauen des SK Sturm gingen gegen Twente Enschede als klare Außenseiterinnen in die erste Qualifikationshürde zur Champions League. Und die Steirerinnen mussten erwartungsgemäß viel Lehrgeld bezahlen. So setzte es in den Niederlanden eine deutliche 0:6-Niederlage. Bereits zur Halbzeit lag das Team von Trainer Sargon Duran mit 0:4 zurück. Damit ist für Sturm der Königinnenliga-Traum geplatzt, es wartet in dem Mini-Turnier im Spiel um Platz drei aber noch das Duell mit dem isländischen Verein Stjarnan.