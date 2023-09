Die letzte Bundesliga-Runde vor der Länderspielpause steht an diesem Wochenende an. Der SK Sturm ist in der sechsten Runde zu Gast in Altach.

Im Vergleich zum 4:1-Heimsieg gegen BW Linz in der Vorwoche nimmt Sturm-Trainer Christian Ilzer zwei Änderungen in der Startelf vor. Für Amadou Dante und Bryan Teixeira rücken David Schnegg und Manprit Sarkaria in die Mannschaft. Neuzugang Dimtri Lavalee nimmt auf der Tribüne der Cashpoint-Arena Platz.

Altach-Trainer Joachim Standfest startet mit folgender Elf: