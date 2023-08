Am Freitag um 13 Uhr (Sky Sport News live) wird in Monaco die Gruppenphase der Europa League ausgelost. Dabei erfährt auch der SK Sturm seine Gegner. Die Grazer werden erstmals aus dem dritten Topf gezogen, nachdem es in den vergangenen beiden Jahren nur für den vierten gereicht hatte.

In den vergangenen beiden Spielzeiten bekamen die Schwarz-Weißen attraktive Gegner zugelost. 2021/22 hießen die Gegner Real Sociedad, PSV Eindhoven und Monaco. Sturm holte zwei Zähler und wurde Letzter. Ein Jahr später warteten Feyenoord Rotterdam, Midtjylland und Lazio Rom. Obwohl die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer acht Punkte einfuhr, reichte es nur zum vierten Platz in der Gruppe - punktgleich mit allen anderen Teams dieser Gruppe.

Heuer soll erstmals der Einzug in die K.o.-Phase gelingen, der ab Platz drei gelingen würde. Doch die möglichen Gegner könnten wieder für so einige Sorgenfalten sorgen. Rein vom Namen hat Sturm-Innenverteidiger David Affengruber eine klare Meinung: "Liverpool wäre ein Traum", sagt der 22-Jährige und spricht damit so manchem Teamkollegen aus der Seele. Hier der Überblick über die vier Töpfe.

Topf 1:

West Ham (ENG)

Liverpool (ENG)

AS Roma (ITA)

Ajax Amsterdam (NED)

Villarreal (ESP)

Leverkusen (GER)

Atalanta Bergamo (ITA)

Glasgow Rangers (SCO)

Topf 2:

Sporting Lissabon (POR)

Slavia Prag (CZE)

Rennes (FRA)

Olympiakos Piräus (GRE)

Betis Sevilla (ESP)

LASK (AUT)

Marseille (FRA)

Karabach Agdam (AZE)

Topf 3:

Molde (NOR)

Brighton (ENG)

Sheriff Tiraspol (MDA)

Saint-Gilloise (BEL)

Freiburg (GER)

Sparta Prag (CZE)

Maccabi Haifa (ISR)

Sturm (AUT)

Topf 4: