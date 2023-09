Tote Hose herrscht beim GAK am heutigen „Deadline Day“, Sportdirektor Dieter Elsneg hat nach einem intensiven Sommer das Transferprogramm abgeschlossen. Somit bleibt der letzte Neuzugang der Rotjacken Thomas Mayer, der nach 23 Minuten gegen Lafnitz heute (20.30 Uhr, ORF Sport+ & laola1.at live) gegen Ried sein Heimdebüt in der Merkur-Arena geben könnte. Dabei ist der Offensivspieler in dieser Saison bereits bei einem GAK-Spiel in Liebenau auf dem Platz gestanden, in Runde eins musste er aber als Gegner mit Amstetten eine deutliche 0:3-Niederlage hinnehmen.