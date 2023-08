Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen vor einer Bundesliga-Partie nicht sein. Auf der einen Seite der SK Sturm mit zehn Punkten aus vier Partien und Tabellenplatz zwei bei einem Torverhältnis von 6:0. Auf der anderen Seite Aufsteiger BW Linz, der die Rote Laterne innehat. Erst einen Punkt holten die Oberösterreicher bislang.

Die Grazer gehen heute als Topfavorit in die Begegnung, nach der es zur Verabschiedung von Jakob Jantscher kommt. Im Vergleich zur Vorwoche, als die Schwarz-Weißen 1:0 in Lustenau gewannen, wechselt Sturm-Trainer Christian Ilzer auf einer Position. Statt Tomi Horvat rückt William Böving in die Startelf. Die Offensive ist also erneut Trumpf.