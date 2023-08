Die Chancen für den SK Sturm stehen nach dem 1:4 gegen PSV Eindhoven im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League nicht besonders gut, doch mit dem eigenen Anhang im Rücken wollen die Grazer heute (20.30 Uhr, ORF 1 live) alles für das Wunder geben. Die Statistik sorgt für einen Hoffnungsschimmer.

Gut zwei Stunden vor Spielbeginn sind die rund 600 PSV-Fans bereits in Richtung Merkur-Arena marschiert.

Die Grazer gehen im Vergleich zum Hinspiel an zwei Positionen verändert in die Partie. David Schnegg, der am Wochenende gegen Austria Klagenfurt die Rote Karte gesehen hatte, wird von Amadou Dante auf der Linksverteidigerposition ersetzt, auch Stürmer-Neuzugang Szymon Wlodarczyk bleibt nach einer unauffälligen Leistung in Eindhoven nur die Bank, statt ihm stürmt Bryan Teixeira.

Die Aufstellung des SK Sturm