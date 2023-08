Die Bilder von den Ausschreitungen der "Fans" von Feyenoord im Oktober 2022 sind noch vielen im Kopf: Eine Rechnung von 165.000 Euro hatte der SK Sturm Graz wegen der Schäden im Stadion nach Rotterdam geschickt. Am Dienstag spielt tritt Sturm nun im Rückspiel gegen PSV Eindhoven ein - erneut rüstet man sich also für den Ansturm holländischer Fans.

Rund 500 bis 650 niederländische Fans werden erwartet. In den Nachmittagsstunden rechnet man mit einem Fußmarsch von der Innenstadt (Hauptplatz) zur Merkur Arena. Die Grazer Polizei sowie diverse weitere Kräfte von der Einsatzeinheit (EE) bis hin zu Drohnenpiloten werden in dementsprechender Stärke im Einsatz stehen, hieß es am Montag in einer Aussendung der Polizei.

Übermäßige Verkehrsbehinderungen seien aufgrund des späten Ankicks um 20.30 Uhr an einem Feiertag (Mariä Himmelfahrt) in der Urlaubszeit allerdings nicht zu erwarten.

Sicherheitsbereich verordnet

SK Sturm Graz vs. PSV Eindhoven: Sicherheitsbereich verordnet - Der Geltungsbereich © Polizei

Wie bei Risikospielen üblich, wird auch bei diesem Spiel routinemäßig ein Sicherheitsbereich zur Verhinderung von Gewalt bei Großveranstaltungen verordnet. Dieser gilt in der Zeit von 14 bis 24 Uhr (siehe Info Geltungsbereich und Grafik). Aus diesem Bereich kann die Polizei Personen wegweisen, von denen angenommen werden kann, dass sie gefährlich Angriffe unter Anwendung von Gewalt begehen. Bei Missachtung dieser Wegweisung sind Geldstrafen bis zu 1.000 Euro (im Wiederholungsfall bis zu 4.600 Euro) möglich.