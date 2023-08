Um 18.30 Uhr haben die rund 900 Sturm-Fans in Eindhoven ihren Marsch in Richtung Philips-Stadion gestartet, um 20.30 Uhr betritt der SK Sturm erstmals in dieser Saison die internationale Fußballbühne. In der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League steht das Hinspiel gegen PSV Eindhoven auf dem Programm. Alexander Prass kehrt nach Wadenproblemen wieder in die Startaufstellung des SK Sturm zurück, Tomi Horvat muss nach seinem Treffer gegen die Wiener Austria auf der Bank Platz nehmen. Manprit Sarkaria fehlt den Steirern verletzt für mehrere Wochen.

Die Aufstellung des SK Sturm

Die Startelf von PSV Eindhoven