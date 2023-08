Heute um 20.30 Uhr betritt der SK Sturm in dieser Saison die internationale Fußballbühne. Das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde in der Champions League gegen den PSV Eindhoven steht auf dem Programm. Der Ablauf für die Mannschaft bis zum Anstoß im Philips-Stadion steht längst fest: eine Aktivierungseinheit am Vormittag, Mittagessen, Ruhezeit, Besprechung und schließlich Abfahrt zum Stadion.

Das Oval in Eindhoven wird nahezu ausverkauft sein. Knapp über 35.000 Zuschauer fasst die Arena. Die Sturm-Verantwortlichen erwarten rund 900 Fans aus Graz. Fünf Busse sind bereits gestern aus der Steiermark gestartet, haben eine 16-stündige Anreise hinter sich. Viele reisen individuell mit Pkw, Bahn bzw. Flugzeug an.

Treffpunkt für die schwarz-weiße Anhängerschaft ist ab 11 Uhr in der Innenstadt von Eindhoven. Der Dresscode steht fest: Schal ist Pflicht. Um 18.30 Uhr startet dann der obligatorische gemeinsame Marsch (Corteo) zum Stadion.