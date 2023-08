Zum dritten Mal in Folge startet der SK Sturm heute (20.30 Uhr, ORF 1 live) das Abenteuer Europacup. Zum zweiten Mal mit der Chance auf die Champions League. Die erste Hürde auf dem Weg ins Play-off ist aber eine große: PSV Eindhoven, die einstige Philips-Werkself. Mit Eindhoven haben die Grazer keinen übermächtige, aber eine ausgesprochen gute Mannschaft zum Gegner. Der niederländische Vizemeister holte sich am Freitag auch den ersten Titel, besiegte im Supercup Meister Feyenoord Rotterdam mit einer sehenswerten Leistung 1:0. Die Niederländer spielen seit Jahren konstant guten Fußball und entwickeln immer wieder Talente – man wünscht sich, an die glorreichen Zeiten anzuschließen, als PSV sogar den Europacup der Landesmeister gewann (1987/88) und das Halbfinale der Champions League erreichte (2004/05).