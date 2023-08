Während aufgrund der starken Regenfälle zahlreiche Fußballspiele im ganzen Land ins Wasser gefallen sind, hat die Partie des SK Sturm gegen den LASK ohne Probleme stattfinden können. Beim Heimdebüt der Grazer in dieser Saison präsentierte sich der Rasen in der Merkur-Arena in sehr gutem Zustand - so richtig nutzen konnten die 22 Akteure auf dem Spielfeld diese Tatsache vorerst jedoch nicht.

Es dauerte bis zur 22. Minute, ehe erstmals auf ein Tor geschossen wurde. Tomi Horvat verzog allerdings. Und doch: Es war der Startschuss für starke Minuten der Hausherren, bei denen Alexander Prass wegen einer im Vormittagstraining erlittenen Wadenverletzung nur zuschauen konnte und auch Manprit Sarkaria zunächst auf der Ersatzbank Platz nahm. In der 27. Minute nahm sich Horvat nach einem Eckball aus gut und gerne 30 Metern ein Herz und knallte den Ball unhaltbar für LASK-Goalie Tobias Lawal ins Tor. Es folgten weitere gute Offensivaktionen der Mannschaft von Trainer Christian Ilzer, die 13.205 Fans hatten den Torschrei schon auf den Lippen. In der 41. Minute setzte Neuzugang Szymon Wlodarczyk den Ball aus aussichtsreicher Position allerdings neben das Tor. Die Gäste waren nur einmal gefährlich: David Schnegg ging im Strafraum zu ungestüm in den Zweikampf und der VAR musste einen möglichen Elfmeter checken. Zur Verwunderung der Linzer blieb der Pfiff aus - und so ging es mit einem 1:0 für die Steirer in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte wurden die Gäste mutiger - mussten sie ja auch. Die ganz großen Torchancen blieben aber aus. Sturms neuer Tormann Kjell Scherpen hatte sich schon beim 3:0-Auswärtssieg bei der Wiener Austria kaum auszeichnen müssen. Auch die Oberösterreicher prüften den 2,06-Meter-Mann nur selten. Wenn, dann war der Niederländer zur Stelle. Apropos "zur Stelle": Das war in der 77. Minute Wlodarczyk, der per Kopf auf 2:0 stellte und so für die Vorentscheidung sorgte. In der 81. Minute feierte mit Javi Serrano dann nach Wlodarczyk und Scherpen ein dritter Neuzugang bei den Schwarz-Weißen sein Heimdebüt.

Am Ende jubelten die Gastgeber über einen verdienten Heimsieg und einer großen Portion Selbstvertrauen für das Hinspiel der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation. Das geht am Dienstag in Eindhoven über die Bühne. Die Meisterschaft geht für die Grazer am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen Austria Klagenfurt weiter.