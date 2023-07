Im Jahr 2018 hat der Grazer Gemeinderat beschlossen, in der Merkur-Arena ein Sporttageszentrum zu errichten. 6,2 Millionen Euro wurden damals für das Projekt freigegeben. Der VIP-Klub im Stadion soll so ausgebaut werden, damit die Räumlichkeiten nicht nur während der Spieltage genützt werden können. Drei Jahre nach dem Beschluss folgte die öffentliche Ausschreibung für die Architektur. Und jetzt soll der Um- und Ausbau wirklich in Angriff genommen werden.