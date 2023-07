Mohammed Fuseini und Alexandar Borkovic wurden in den Trainings am Dienstag aufgrund von Blessuren geschont. Alle anderen Kaderspieler haben die intensiven Einheiten im Camp in Bad Waltersdorf mitgemacht. Auf die Balance zwischen Belastung und Spaß wird seitens des Trainerteams viel Wert gelegt. "Es muss immer ein Spaß dabei sein, aber trotzdem wollen wir sehr, sehr konzentriert arbeiten, um die Basis für einen intensiven Herbst zu legen", sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer.

Mittwochvormittag nochmals ordentlich trainiert. Am Nachmittag soll es mit Fußball-Tennis unterhaltsam werden.