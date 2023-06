Mit dem heutigen Final-Rückspiel im Europacup-Play-off endete eine lange Bundesliga-Saison. Den letzten europäsichen Platz ergatterte die Wiener Austria dank eines 5:0-Sieges im Play-off-Rückspiel gegen Austria Lustenau in Wien (Hinspiel 1:1). Damit werden nach der kurzen Sommerpause fünf Österreicher in drei Bewerben starten. Doch für wen beginnt die internationale Reise wo?

Platz eins: Der Meister in der Champions League

Meister Salzburg hat wieder ein Fix-Ticket in der Champions League. Die Bullen steigen direkt in der Gruppenphase ein. Die Mozartstädter sind übrigens in Topf 3 gesetzt und kann somit fix nicht auf AC Milan, Lazio Rom, Schachtar Donezk und Roter Stern Belgrad treffen. Aus Topf 1 werden Titelverteidiger Manchester City, Europa-League-Sieger FC Sevilla, der FC Barcelona, Napoli, FC Bayern, Paris SG, Benfica Lissabon und Feyenoord Rotterdam gezogen. Auch der zweite Pot ist mit Real Madrid, Manchester United, Inter Mailand, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto und Arsenal hochkarätig besetzt. Die Auslosung steigt am 31. August, der erste Spieltag am 19. bzw. 20. September.

Übrigens: Auch 2024/25 wird der österreichische Meister wieder direkt in der Königsklasse spielen.

Platz zwei: Vizemeister fix in einer Gruppenphase

Den zweiten Platz holte sich in der abgelaufenen Saison der SK Sturm. Die Grazer werden in der dritten von vier Qualifikationsrunden zur Champions League einsteigen. Eine Gruppenphase haben die Steirer sicher, denn bei einem Ausscheiden ginge es jedenfalls in die Europa League.

Die dritte Qualirunde wird am 24. Juli ausgelost, die Spieltage sind der 8./9. bzw. 15. August. Als Gegner kommen die Glasgow Rangers, Braga, Marseille und PSV Eindhoven infrage. Sollte Sturm ausscheiden, geht es ab 21. September in der Gruppenphase der Europa League weiter. Bei einem Aufstieg würde in Graz im Play-off erstmals seit 2011 die Hymne der Champions League erklingen.

Platz drei: LASK profitiert von Sturms Cupsieg

Der Cupsieger in Österreich bekommt einen Startplatz im Play-off, also der letzten Qualirunde, der Europa League. Weil Sturm als Zweiter aber schon einen besseren internationalen Platz über die Liga erspielt hat, geht dieser Platz an die Liga und dort an den drittplatzierten LASK. Die Linzer hätten im Falle eines Ausscheidens immerhin die Gruppenphase der Conference League sicher.

Die Auslosung für die Oberösterreicher erfolgt am 7. August, gespielt wird am 24. und 31. August. Egal, in welcher der beiden möglichen Gruppenphasen der LASK dann steht, los geht's am 21. September.

Platz vier: Rapid muss durch zwei Qualirunden

Im Vorjahr blamierte sich der Rekordmeister als Gewinner des Europacup-Play-offs in der vierten und letzten Qualirunde für die Conference League. Die Hütteldorfer scheiterten bekanntlich an Vaduz. Heuer steigen die Wiener in der dritten Qualirunde ein, müssen also vier Spiele am Weg in den dritten europäischen Bewerb bestreiten. Am 24. Juli kennen die Grün-Weißen den ersten Quali-Gegner, gespielt wird am 10. und 17. August.

Platz fünf: Noch sechs Spiele bis zur Gruppenphase

Die Wiener Austria steht (erst) in Qualirunde zwei zur Conference League, bräuchte also noch sechs Spiele, um eine Gruppenphase zu erreichen. Bereits am 21. Juni wird der Gegner bekannt gegeben, am 27. Juli und 3. August geht die Reise los.