Am Samstag gab es bei den Standlern am Dornbirner Marktplatz nur ein Thema: Die ganze Stadt wird am Sonntag in Rot gehüllt. Denn: Der GAK kann sich im Ländle zum Meister in der 2. Liga küren und damit nach 5859 Tagen die Rückkehr in die Bundesliga fixieren – da stellen selbst die über 600 Autokilometer zwischen Graz und Dornbirn für die Fans der Rotjacken kein Hindernis dar.