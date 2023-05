Während die hitzige Debatte um ein zweites Fußballstadion in Graz wohl noch eine längere Nachspielzeit erleben wird, ist es in einer anderen Angelegenheit – die gerade für Fans und Verantwortliche des SK Sturm emotional wichtig ist – so weit: Der Vorplatz des Liebenauer Stadions wird umbenannt, zu Ehren des verstorbenen "Jahrhunderttrainers" Ivica Osim trägt das Areal künftig seinen Namen. Das will der Grazer Gemeinderat bei seiner nächsten Sitzung am 25. Mai beschließen.