25 Jahre nach dem ersten Meistertitel und zum ersten Mal seit der Saison 2010/11 hätte Sturm Graz wieder die Chance, den Meisterteller nach Graz zu holen. Die größte Hürde dabei: Das Spiel am kommenden Sonntag in Salzburg. Wir haben uns unter Fußballfans in einem Grazer Pub zu den Meisterchancen der "Schwarzen" umgehört.