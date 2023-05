Klagenfurt-Geschäftsführer Matthias Imhof spricht nach dem 1:4 in Graz von einem „glasklaren Elfmeter an Sebastian Soto“, der nicht gegeben wurde. „So etwas kotzt mich an. Die sollen einfach mal lernen, ihren Job zu machen“, sagte der Deutsche weiter. Mit „Die“ meinte er die Schiedsrichter und die VAR-Leute.