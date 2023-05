Wer eine Anfrage aus der "Bullen"-Akademie erhält, hat mit seinen Qualitäten überzeugt. So auch Vesel Demaku. "Wenn du so eine Chance bekommst, sagst du nicht nein." Der Niederösterreicher mit kosovarischen Wurzeln begann seine Fußballkarriere mit vier Jahren bei Altenmarkt, eher ihm früh der Sprung in die Rapid-Jugend gelungen ist. "Ich war damals weiter als viele andere in meinem Alter und bin mit 14 nach Salzburg, war Nationalteamspieler meines Jahrgangs und auch Kapitän", erzählt Demaku, der im Winter als Leihgabe von Sturm Graz an den Wörthersee wechselte.