Mit 17 Jahren feierte Stefan Hierländer sein Debüt in der Wörthersee-Arena. Neben dem Stadion ist er groß geworden. Seither durchlebte der Kicker sowohl Höhenflüge als auch bittere Momente. Der mit Abstand emotionalste Augenblick war für ihn, als Austria Kärnten Insolvenz anmelden musste. Dieser Abschied 2010 ging ihm besonders nahe. „Das war so, als wäre es gestern gewesen. Da bekomm’ ich jetzt noch Gänsehaut. Damals musste ich schlucken, da es ein Nackenschlag war. Ich kann mich genau an das Interview mit dem verstorbenen ORF-Moderator Gustav Rainer erinnern. Es war die Partie gegen Wr. Neustadt und ich hab’ damals geantwortet, dass ich ganz sicher wieder hierher zurückkehren werde.“