Was im großen Schlager für Rapid und was für den SK Sturm spricht

Am Sonntag (20.30 Uhr, ORF1) hat das große Warten von Fußball-Österreich auf das Kracherfinale im ÖFB-Cup ein Ende. Rapid und Sturm kreuzen in Klagenfurt die Klingen. Aber was spricht für Rapid und was für die Grazer?