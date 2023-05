Hinter den Kulissen liefen die Vorbereitungen für eine mögliche Feier des SK Sturm und seiner Fans nach einem Sieg im Cupfinale schon lange auf Hochtouren. Jetzt ist es fix: Nach dem Cupsieg gegen Rapid gestern Abend in Klagenfurt ist heute Party in Graz angesagt.

Los geht es um 16 Uhr, mit dabei ist etwa die Band Alle Achtung. Und weil man große Mengen an Fans erwartet, gratuliert die Holding Graz "als stolzer Sponsorpartner des SK Sturm" nicht nur "sehr herzlich zum Cup-Sieg 2023", sondern richtet ab 15.30 Uhr einen Schienenersatzverkehr ein (siehe Factbox unten).

Die Grazer Polizei rechnet mit mehreren tausend Fans und zeigt sich für die Großveranstaltung entsprechend vorbereitet. "So werden auch Einsatzkräfte der Einsatzeinheit Steiermark (EE), der Drohnenaufklärung, dem Taktischen Kommunikationsfahrzeug (TAKKOM), sowie viele weitere Sonderkräfte im Einsatz stehen", hieß es Montagfrüh in einer Aussendung. Weil auch entsprechenden Fanbewegungen erwartet werden, rät die Polizei dazu, vorwiegend öffentliche Verkehrsmittel zu benützen - trotz der Schienenersatzverkehre.

Halte- und Parkverbot rund um den Hauptplatz

Dieses gilt in der Landhausgasse, Südseite, mit Beginn nach der Kreuzung mit der Neutorgasse, in Richtung Osten, bis zum Beginn des bestehenden Halte- und Parkverbot – Anfang „Ausgenommen Taxi“, mit dem Zusatz „am 01.05.2023, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 24.00 Uhr, ausgenommen Taxi“.

Mit den Maiaufmärschen von SPÖ und KPÖ kommt man dabei aber nicht in Berührung: Die SPÖ marschierte schon ab 8.30 Uhr zum Hauptplatz, die KPÖ ist ab 10 Uhr vom Mariahilferplatz zum Eisernen Tor unterwegs.