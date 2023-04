Man will ja nichts verschreien. Aber weil sich so eine Megaparty mitten in der steirischen Landeshauptstadt dann doch nicht binnen zwei Stunden organisieren lässt, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen längst auf Hochtouren – für eine mögliche Feier des SK Sturm und seiner Fans nach einem Sieg im Cupfinale. Dieses geht ja am 30. April in Klagenfurt gegen Rapid Wien über die Bühne – am Tag danach, also am 1. Mai, wäre dann Party in Graz angesagt.