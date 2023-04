Drei Spiele in acht Tagen sind für professionelle Fußballer kein Problem und doch eine außerordentliche Belastung. Entscheidet man sich für einen intensiven Spielstil wie Sturm, rückt die Trainingssteuerung in den Fokus. Bei den Grazern hat Athletiktrainer Marco Angeler im Bereich Fitness alles im Griff. Aktuell kann Trainer Christian Ilzer aus dem Vollen schöpfen, kein einziger Spieler ist verletzt. Auch Jakob Jantscher macht bereits das Training mit. Die Trainingsstruktur ist sehr komplex, beinhaltet zwei wichtige Punkte. Die Spieler sollen sich stetig weiterentwickeln sowie an den Spieltagen die notwendige Frische haben.