In der Geschichte ist eine Zäsur ein markanter Punkt, in dem sich etwas Wichtiges verändert; ein Epochenwechsel. Gut, von weltbewegender Historie ist die österreichische Fußball-Bundesliga weit entfernt – und doch besteht heute in Graz die Chance auf einen Epochenwechsel: Der FC Salzburg, dem die Philosophie des geldgebenden Energy Drinks über ein Jahrzehnt Flügel verlieh, die den Klub schon nahezu zu groß und gut für die eigene Liga erscheinen ließen, wackelt.