Red Bull Salzburg hat zum Leidwesen aller Sturm-Fans den großen Schlager der Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Der Serienmeister feierte am Sonntag gegen die Grazer einen 2:0-(0:0)-Auswärtssieg und liegt damit in der Meistergruppe sechs Runden vor Schluss fünf Punkte vor den Steirern. Zuvor hatte der LASK durch ein Heim-3:1 (2:0) gegen Rapid Platz drei gefestigt. Die Linzer liegen nun sieben Punkte vor den viertplatzierten Hütteldorfern und weiterhin acht Punkte hinter Salzburg.

Einen Zähler weniger als Rapid hat die Wiener Austria nach einem 1:2 (0:0) vor eigenem Publikum gegen Austria Klagenfurt auf dem Konto. Bereits am Samstag gewann Austria Lustenau in der Qualifikationsgruppe bei der WSG Tirol 2:0, Altach und Ried trennten sich 1:1. Am Freitag endete das Kräftemessen zwischen dem WAC und dem TSV Hartberg mit einem 2:2.