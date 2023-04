Klavierhocker, Campingsessel, Decken und keine unbeträchtliche Menge an Bier - so haben es sich zig Sturm-Fans vor der Merkur-Arena "gemütlich" gemacht, um ihren Verein im ÖFB-Cup-Finale gegen Rapid am 30. April in Klagenfurt anfeuern zu können.Denn am Donnerstag startete der offene Verkauf - und da gingen die letzten Tickets über den Tisch. Zur Anzahl hat der Klub keine offiziellen Angaben gemacht, es dürften rund 800 gewesen sein.