"Gemma Sturm schauen" ist aktuell das Motto unter allen schwarz-weißen Anhängern. Das Spitzenspiel in der Bundesliga zwischen dem SK Sturm und Salzburg am Sonntag um 17 Uhr in der Grazer Merkur-Arena ist bereits ausverkauft. Bei einem Sieg haben die Grazer die Chance, die "Bullen" von der Tabellenspitze zu stoßen. Seit 2011 war Sturm nicht mehr so nahe an einem möglichen Gewinn der Meisterschaft dran.

Aber nicht nur die Liga ist interessant für die Fans. Am Montag um 10 Uhr hat die zweite Verkaufsphase (Abonnenten und Mitglieder haben Vorverkaufsrecht) für das Cup-Finale am 30. April begonnen. Und der Ansturm war enorm. Stunden vor der Öffnung der Kassen hat sich vor der Merkur-Arena eine Schlange an Käufern gebildet.

Der freie Verkauf beginnt am Donnerstag (10 Uhr), sofern Tickets dann überhaupt noch erhältlich sind.