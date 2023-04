Starten wir heute einmal mit einer etwas alternativen Fragestellung. Wie stehen Sie beide eigentlich zu Fußballerklischees?

STEFAN HIERLÄNDER: In der Außendarstellung trifft es bei gewissen Spielern sicherlich zu, aber der Großteil ist nicht so oberflächlich, wie man vielleicht denkt. Ich möchte mich daran nicht beteiligen.

FLORIAN RIEDER: Ich glaube, dass man Klischees in vielen Sparten erfüllt, nicht nur im Fußball. Man sollte aber generell auf Social Media aufpassen, welche Dinge man preisgibt.