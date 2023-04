Nun blüht er also auf, der Schwarzmarkt um die Finalkarten in Klagenfurt. Das Cupendspiel zwischen Rapid und Sturm sorgt nicht nur für einen großen Fanansturm aus Graz und Wien, sondern rief auch einige auf den Plan, ihre Karten nun teuer weiterzuverkaufen. Auf Plattformen wie "Viagogo" oder "Willhaben" sind regelrechte Wucherpreise für die Karten in den neutralen Sektoren zu finden. Aber auch umgekehrt, ein Fans sucht sogar ein Ticket, für das er bereit wäre, 1909 Euro zu bezahlen.