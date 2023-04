Aufgrund der Fan-stärksten Klubs in Österreich wird das Spiel SK Sturm gegen Rapid Wien am 30. April (20.30 Uhr) im Wörthersee-Stadion hinsichtlich der Organisation "sicherlich eine Herausforderung. Der stellen wir uns gerne und freuen uns auf ein Fußballfest", sagt ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer.

Straßensperren rund um den Wörthersee

Mit dem Finaleinzug des SK Rapid hat der ÖFB angefangen, an einem Sicherheitskonzept zu arbeiten. Unklar ist noch die Vorgehensweise in und rund um Klagenfurt. Die Straßen rund um den Wörthersee sind am Spieltag von 10 bis 16 Uhr aufgrund eines Aktionstages für Autos gesperrt. Dieser Umstand ist suboptimal und muss gelöst werden, weil einige Fans individuell anreisen. Etliche Rapid-Fans werden mittels Sonderzug anreisen, dieser fährt über Salzburg. Von Graz werden vor allem Busse erwartet.

In sportlicher Hinsicht ist alles geregelt. Die Liga-Spiele von Sturm und Rapid werden vorverlegt. Das bedeutet: Die Partien der 27. Runde zwischen Sturm – Austria (18.30 Uhr) und Rapid – Salzburg (20.30 Uhr) werden am Mittwoch, dem 26. April, ausgetragen. Das dritte Spiel der Meistergruppe, LASK – Austria Klagenfurt, findet am 30. April (17) statt.

Und so kommen Sie zu Tickets:

Vorverkauf Phase 1: 11. – 16. April (ab 10 Uhr):

Online bzw. NUR in Liebenau (Außenkassen Sektor 14). Black Member, Junior Member und Little Blackies (bis Stichtag 5. 4. 2023).

Online bzw. NUR in Liebenau (Außenkassen Sektor 14). Black Member, Junior Member und Little Blackies (bis Stichtag 5. 4. 2023). Vorverkauf Phase 2: 17. – 19. April (ab 10 Uhr):

Online bzw. NUR in Liebenau (Außenkassen Sektor 14).

Abonnent/-innen sowie alle Mitglieder (auch White Member, Stichtag 5. 4. 2023). First come, first served.

Online bzw. NUR in Liebenau (Außenkassen Sektor 14). Abonnent/-innen sowie alle Mitglieder (auch White Member, Stichtag 5. 4. 2023). First come, first served. Freier Verkauf: ab 20. April (ab 10 Uhr):

Wenn noch Karten vorhanden. Es können maximal zwei Tickets pro Person gekauft werden.

Wenn noch Karten vorhanden. Es können maximal zwei Tickets pro Person gekauft werden. Online-Vorverkauf über ÖTicket:

Es wird ein Promotion-Code benötigt. Dieser ergibt sich aus der Mitgliedsnummer (oder Abonummer) und dem Nachnamen.

Hier finden Sie weitere Informationen!