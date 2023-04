Vor dem ausverkauften Halbfinal-Schlager im ÖFB-Cup zwischen dem SK Sturm und dem LASK (ORF 1 live) ist es erneut zu einem medizinischen Notfall in der Grazer Merkur-Arena gekommen. In Sektor 23 ist eine Stadionbesucherin zusammengebrochen und musste reanimiert werden. "Die Rettungskette wurde sofort eingesetzt, der Notarzt konnte sofort mit der Reanimation beginnen", sagt Sturms Sicherheitssprecher Bruno Hütter im ORF. Der Ankick verzögerte sich deshalb um eine halbe Stunde auf 21 Uhr. Das Wichtigste: Die reanimierte Stadionbesucherin ist stabil und wird ins LKH gebracht.

Erst am Sonntag gegen Rapid musste im Stadion ein Mann reanimiert werden.

Bereits gut zwei Stunden vor Anpfiff tausende Sturm-Anhänger vor der Merkur-Arena - die Fans standen bis zum ÖAMTC in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße - versammelt, um ihrer Mannschaft einen gebührenden Empfang zu bereiten und den Spielern vor dem Match so richtig einzuheizen. Am 30. April winkt das Finalspiel im Klagenfurter Wörthersee-Stadion gegen den SK Rapid.

Sturm-Trainer Christian Ilzer schickt sein Team unverändert zum souveränen 3:1-Erfolg in der Liga über Rapid am vergangenen Sonntag auf das Feld. Die Doppelspitze bilden einmal mehr Emanuel Emegha und Manprit Sarkaria, der am Wochenende überragende David Schnegg erhält auf der Linksverteidigerposition erneut den Vorzug gegenüber Amadou Dante. Alexandar Borkovic vertritt wieder den angeschlagenen Gregory Wüthrich in der Innenverteidigung.