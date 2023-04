Der 3:1-Sieg im Topspiel der Bundesliga-Meistergruppe rückte ins Hintertreffen. Denn auch am Tag nach dem Duell von Sturm und Rapid wollten viele Fans nur eines wissen: Wie geht es dem Mann, der gestern im Stadion einen medizinischen Notfall erlitten hatte und an Ort und Stelle reanimiert worden ist? Laut Auskunft der LKH Uniklinik Graz und des SK Sturm am Montag sei der Betroffene weiterhin auf der Intensivstation in Behandlung. Sein Zustand sei als kritisch zu bezeichnen.

Der Mitarbeiter der Gastronomie sackte vor Anpfiff im Zugang zu Sektor 8 der Merkur-Arena plötzlich zusammen. Ersthelfer, Sanitätskräfte und ein Notarzt waren rasch zur Stelle und begannen mit den umfangreichen Wiederbelebungsmaßnahmen – so lange, bis der Patient transportfähig war.

Das Match wurde eine halbe Stunde nach hinten verlegt, die Fußballanhänger auf beiden Seiten verhielten sich während des Rettungseinsatzes mustergültig.