Eine halbe Stunde vor dem geplanten Anpfiff des Bundesliga-Topspiels zwischen Sturm und Rapid (hier geht's zum Liveticker) um 17 Uhr wurde es am Sonntag in der Merkur-Arena plötzlich mucksmäuschenstill. Ein Besucher war im Stadion zusammengebrochen, wie das Rote Kreuz berichtete, wurde der 45-jährige Mann etwa eine halbe Stunde lang reanimiert, bevor er aus dem Stadion transportiert wurde. Zwei Notärzte waren an Ort und Stelle. Der Ankick wurde deshalb auf 17.30 Uhr verlegt. Die Person soll mittlerweile stabil sein und wurde auf die Intensivstation ins LKH Graz gebracht.

Zuvor hatten sich die Sturm-Fans auf das Topspiel der Runde eingestimmt. Das "Kollektiv 1909" hat sich um 12 Uhr in der Gruabn getroffen und marschierte via der Conrad von Hötzendorf Straße zum Stadion in Liebenau.

Die Aufstellung des SK Sturm

Die Startelf von Rapid