In seinem ersten Einsatz für Dänemarks Fußball-Nationalmannschaft hat Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund sogleich mit seinem ersten Länderspiel-Treffer angeschrieben. Zum Auftakt in die EM-Qualifikation brachte der 20-Jährige "Danish Dynamite" nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung und erweiterte damit auch auf internationaler Ebene seinen Lauf, den er mit bereits sechs Toren im Jahr 2023 für seinen Klub Atalanta Bergamo in Italien losgestartet hat. Höjlund wechselte im August 2022 nach nur einem halben Jahr in Graz für bis zu 20 Millionen Euro in die Lombardei.