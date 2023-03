Drei Siege und eine Niederlage in vier Bundesliga-Runden im Jahr 2023. Der SK Sturm und die Wiener Austria marschieren aktuell im Gleichschritt durch die Meisterschaft. Mit dem Unterschied, dass sich die Grazer bereits für die Meistergruppe qualifiziert haben und die Veilchen mitten im Kampf um die Top sechs stehen. Trotz der angenehmeren Ausgangslage vor dem heutigen Duell (17 Uhr) werden die Schwarz-Weißen mit hundertprozentigem Einsatz in das Spiel gehen. Erstens wird dies von Trainer Christian Ilzer gefordert. Zweitens steht er nach seiner Erkrankung mit voller Energie heute wieder an der Linie. Und drittens gilt es für das Play-off so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Bei 42 Zählern hält Sturm nach 20 Runden. Seit der Einführung der Play-off-Regelung (Saison 2018/19) waren es nie mehr. Sturm ist auf Rekordkurs, trotz der bislang herausfordernden Saison. „Wir hatten aufgrund der Weltmeisterschaft einen sehr engen Spielplan, haben im August einen Topstürmer verloren und trotzdem immer weiter gepunktet“, sagt Ilzer und führt weiter aus: „Ich will, dass wir nach dem Maximum streben. Aber ich finde, all meine Trainer, Betreuer und Spieler machen bis jetzt in dieser Saison einen hervorragenden Job.“ Daran sollte sich in naher Zukunft auch nichts ändern, weil alle Protagonisten mit Akribie und voller Leidenschaft die gesetzten Ziele erreichen wollen.