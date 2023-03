Ausgerechnet im letzten Testspiel vor dem Auftakt in die Frühjahrssaison ereilte die Frauen des SK Sturm eine Hiobsbotschaft: Abwehrspielerin Anna Malle erlitt einen Kreuzbandriss und wird am Montag operiert. "Das ist natürlich ein Wermutstropfen", sagt Trainer Christian Lang. Ansonsten blickt der Chefcoach auf eine zufriedenstellende Vorbereitung zurück. "Ich bin jetzt im sechsten Jahr hier. Aber so eine Dynamik, so einen Spirit haben wir noch nie gehabt", sagt Lang.