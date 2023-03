Nicht alle im Verein wussten Bescheid, wo Trainer Christian Ilzer das gestrige Spiel seiner Mannschaft auswärts gegen Austria Lustenau verfolgen wird. Der eine oder andere war ziemlich überrascht, den 45-Jährigen in seinem Büro im Trainingszentrum in Graz-Messendorf zu sehen. Gemeinsam mit Entwicklungscoach Günther Neukirchner schaute sich Ilzer das Spiel auf zwei Bildschirmen an.