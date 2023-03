Alle vier Pflichtspiele im Jahr 2023 waren für den SK Sturm ein Kraftakt, dreimal siegten die Grazer, ein Spiel mündete in einer Niederlage. Die Spieler müssen in jedem Spiel ihre Leistungspotenziale ausreizen, um erfolgreich zu sein. „Wir sind noch nicht so gefestigt, das ist ein Prozess“, sagt Trainer Christian Ilzer. Ausfälle wie aktuell vom Jakob Jantscher, Otar Kiteishvili, Albian Ajeti, William Böving oder Moritz Wels machen das Gefüge noch fragiler.

Beim gestrigen Abflug in Richtung Lustenau, wo Sturm heute (17 Uhr) im Rahmen der 20. Bundesliga-Runde gastiert, fehlten weitere Personen aus der Sturm-Delegation. Die Spieler Jörg Siebenhandl und Mohammed Fuseini, die Betreuer Remo Mally und Bernd Prorok sowie der Trainer selbst. „Dienstag habe ich noch ganz normal das Training geleitet, am Mittwoch hat es mich ziemlich erwischt. Mittlerweile geht es schon besser“, sagte der 45-Jährige gestern Abend. Heute wird er zwar nicht in Lustenau an der Linie stehen, aber sehr wohl vor dem Fernsehgerät alles unternehmen, dass seine Mannschaft auch ohne ihn erfolgreich ist. „Ich habe ein Toptrainerteam, wir haben alles genau eingeteilt. Ich werde mit ihnen auch aus Graz verbunden sein.“

Es steht fest, welcher Trainer den emotionalen und welcher den inhaltlichen Part übernimmt. „Eines kann ich verraten“, sagte Ilzer: „Die Interviews führt der Andi.“ Erstens, weil es Andreas Schicker als Geschäftsführer gewohnt ist und zweitens, „weil meine Trainer alle ihre Aufgaben haben und wir das nicht verändern werden“, erklärt Ilzer. In seiner gesamten Trainerkarriere hat der Oststeirer noch kein einziges Pflichtspiel verpasst. Ilzer hätte sich an die Linie schleppen können, wollte dies aber nicht tun, weil er sein Energielevel nicht auf 100 Prozent rauffahren hätte können. Der Trainer weiß eben, dass Sturm nur Typen helfen, die Vollgas geben können. Und was braucht’s in Lustenau, um erfolgreich zu sein? Ilzer: „Wir müssen auf dem Punkt da sein und in unseren Aktionen klar sein. Denn wir treffen auf ein laufstarkes und spielstarkes Team.“