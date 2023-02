Der April ist heuer der Monat der Entscheidung im ÖFB-Cup. Während die beiden Halbfinali Anfang des Monats ausgetragen werden, steht das große Finale am Sonntag, dem 30. April, in Klagenfurt an. Die Prämien für das Halbfinale belaufen sich auf 33.000 Euro für die Heimmannschaften und 55.000 Euro für die Auswärtsteams.

Sturm will auch im Halbfinale jubeln © GEPA pictures/ Mario Buehner

In der Merkur Arena in Graz dürfen die Verantwortlichen wohl wieder mit einem ausverkauften Stadion rechnen. Der SK Sturm geht wohl auch davon aus. Bereits diesen Freitag, den 24. Februar, startet die Vorverkaufsphase für die Mitglieder des Vereins. Auch Abonnenten haben ihre Tickets für den Cup-Kracher sicher. Der offene Verkauf startet am dritten März.