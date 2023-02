Im Cup-Viertelfinale gegen Salzburg hat er im Elfmeterschießen seinen Strafstoß nicht im Tor untergebracht. Während der Partie - nach seiner Einwechslung in der 64. Minute - sorgte er sehr wohl für Akzente im Grazer Spiel. So schickte er Emanuel Emegha zweimal mit sehenswerten Pässen in Richtung gegnerisches Tor. Beim 1:0-Heimsieg gegen Rapid lieferte er – in der 83. Minute eingewechselt - den Assist zum Siegtor durch David Affengruber. Und im Steirer-Duell gegen Hartberg erzielte er in der 11. Minute mit Köpfchen die 1:0-Führung. Manprit Sarkaria ist aktuell der Mann der Stunde beim SK Sturm.