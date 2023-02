Am Samstag (17 Uhr) treffen Hartberg und Sturm in der Bundesliga zum zwölften Mal aufeinander. Die Bilanz des steirischen Duells ist nahezu ausgeglichen. Fünf Sturm-Siege stehen vier Hartberg-Erfolge gegenüber, bei zwei Unentschieden. Erfolgreichster Torschütze aufseiten der Oststeirer ist Dario Tadic. „Schwer zu sagen, wieso es gegen Sturm gut funktioniert. Die Stimmung macht aber sicher etwas aus, egal ob in Hartberg oder Graz. In einem Derby zu treffen, ist einfach besonders.“